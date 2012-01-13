Госавиаслужба исключила из госреестра 17 воздушных судов

Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) исключила из государственного реестра гражданских воздушных судов 17 воздушных судов, на которые в течение двадцати четырех месяцев не выдавались сертификаты летной годности. Согласно приказу Госавиаслужбы, из госреестра исключаются суда, принадлежащие, в частности, компании A.P. Financing (DE) Co.Ltd (США), ГП «Украинская авиационная транспортная компания» (Киев), ООО «Укрмашэкспорт» (Ильичевск), ГП «Антонов» (Киев), АО «Укртранслизинг» (Киев), АО «Авиакомпания спецназначения «Николаев-Аэро» (Николаев), АО «Луганские авиалинии» (Луганск), ГАП «Украина» (Киев), АО «АС» (Бородянка, Киевская обл.), ООО КБ "Вертикаль" (Киев).

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