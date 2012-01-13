Азаров 20 января обещает ответить на вопросы пользователей Facebook

20 января состоится пресс-кнференция премьер-министра Николая АЗАРОВА.

Об этом он сообщает на своей странице в Facebook

"20 января состоится моя всеукраинская пресс-конференция. Сейчас я к ней готовлюсь, и для меня очень важно знать ваше мнение. Каким ключевым моментам необходимо уделить внимание в выступлении? Какие темы вас волнуют больше всего, о чем надо отчитаться в первую очередь, какие сведения о работе правительства вам интересны?", - спрашивает Н.АЗАРОВ.

Он подчеркивает, что организаторы постараются сделать онлайн-трансляцию конференции в Facebook, "чтобы все желающие могли увидеть и услышать, о чем мы будем говорить".

"Кроме того, я прямо во время пресс-конференции постараюсь ответить на несколько вопросов, заданных посетителями моей странички в Facebook", - отмечает премьер.