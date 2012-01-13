Создание ПАО железнодорожного транспорта откладывается. ВР затормозила закон

Верховная Рада Украины решила отправить на повторное второе чтение проект закона «Об особенностях образования публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования» (№9337).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 246 из 376 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается определение порядка образования такого общества.

Проектом закона предлагалось установить, что предприятие образуется «как публичное акционерное общество, 100% акций которого закрепляются в государственной собственности, на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины, предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта общего пользования, которые реорганизовываются путем слияния».

Также ВР отправила на повторное второе чтение проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О железнодорожном транспорте» (относительно разграничения функций государственного и хозяйственного управления отраслью)» (№9377). За данное решение проголосовали 245 из 376 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.