В Херсоне маршрутка сбила насмерть 11-летнего школьника

В Херсоне маршрутка сбила насмерть на пешеходном переходе 11-летнего школьника.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ в Херсонской области, ДТП произошло сегодня ориентировочно в 7.45.

По словам очевидцев, маршрутка передвигалась с большой скоростью, и когда ребенок выбежал на нерегулируемый пешеходный переход, водитель не успел затормозить. Школьник был отброшен на тротуар, где от удара головой об асфальт умер.