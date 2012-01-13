Крюковский ВСЗ в этом году планирует производство грузовых вагонов на уровне прошлого

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (г. Кременчуг, Полтавская обл.) в текущем году планирует произвести грузовых вагонов на уровне 2011 года – порядка 10 750 штук.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава Наблюдательного совета предприятия Владимир ПРИХОДЬКО.

«В этом году мы произведем грузовых вагонов на уровне 2011 года. О планах на пассажирские вагоны пока ничего не скажу. Портфель заказов на эти вагоны еще не сформирован», – сказал он.

Справка УНИАН. ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу "Укрзализныци". Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

Крюковский вагоностроительный завод является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов – пассажирских и грузовых.

В 2011 году предприятие увеличило выпуск грузовых вагонов на 18% – до 10 750 шт., а пассажирских вагонов уменьшило на 33,3% – до 28 шт.