Железные дороги увеличили пассажироперевозки в дальнем сообщении на 3,2%

Железные дороги Украины в 2011 году увеличили перевозки пассажиров в дальнем сообщении на 3,2% по сравнению с 2010 годом - до 132,8 млн. пассажиров.

Как сообщает Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця», убытки от пассажирских перевозок в дальнем внутреннем и международном сообщении в 2011 году выросли на 19,3% по сравнению с 2010 годом — до 3,4 млрд. грн. При этом убыток от внутренних пассажирских перевозок в дальнем сообщении в 2011 году составил 4,5 млрд. грн.

Справка УНИАН. Убытки железных дорог Украины от пригородных пассажирских перевозок в 2011 году, по оперативным данным, составили 3,1 млрд. грн., что на 10,9% больше по сравнению с 2010 годом. Всего в течение 2011 железными дорогами Украины в пригородном сообщении перевезено 363, 7 млн. пассажиров, в том числе 54,4 млн. пассажиров льготных категорий.