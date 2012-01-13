Госфлотинспекция выявила 1 тыс. 145 нарушений безопасности на морском транспорте

Госфлотинспекция Украины в 2011 году провела 462 инспекторские проверки на морском транспорте, по результатам которых выявлено 1 145 нарушений требований безопасности судоходства.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры, на речном транспорте Госфлотинспекция в 2011 году осуществила 10 103 проверок и обнаружила 2 822 нарушения.

Также в 2011 году Госфлотинспекция провела 1 877 инспекционных проверок судов под иностранными флагами, которые заходили в морские порты Украины. На 755 судах выявлено 3 824 несоответствия требованиям безопасности судоходства.

Всего в 2011 году Госфлотинспекция, в рамках осуществления государственного надзора за соблюдением требований безопасности судоходства и в целях профилактики аварийности на водном транспорте Украины, осуществила 41 проверку судоходных компаний, 20 проверок предприятий, задействованных в сфере подготовки плавсостава, 18 проверок морских торговых портов, 10 проверок специализированных организаций по подготовке информации о грузе для его безопасной морской перевозки, 5 проверок судостроительных заводов, три проверки предприятий по обеспечению безопасности судоходства, навигации и связи, три проверки предприятий по обслуживанию судоходных путей, две проверки речных портов.

Кроме того, Госфлотинспекция провела 198 профилактических осмотров морских судов, 1 132 профилактических осмотра речных судов, 7 564 осмотра маломерных (малых) судов и обследовала 270 гидротехнических сооружений.