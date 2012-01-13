ВР ратифицировала соглашение между Украиной и Португалией о воздушном сообщении

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О ратификации Соглашения между Украиной и Португальской Республикой о воздушном сообщении» (№0243).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 282 из 370 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным соглашением предусмотрено, что каждая сторона предоставляет назначенным авиапредприятиям другой стороны право осуществлять пролет ее территории без посадки; право осуществлять остановки на ее территории с некоммерческими целями; и право осуществлять остановки на ее территории в пунктах, установленных для этого маршрута, с целью принятия на борт и снятия с него пассажиров, багажа, груза и почты.

В соглашении сказано, что если в случае вооруженного конфликта, политической нестабильности или чрезвычайных обстоятельств назначенные авиапредприятия одной стороны не смогут осуществлять перевозки по своим обычным маршрутам, другая сторона принимает все возможные меры для обеспечения непрерывности таких перевозок путем соответствующего временного изменения маршрутов, включая предоставление на этот период соответствующих прав. Положения этого пункта применяются на недискриминационной основе к назначенным авиапредприятиям сторон.

Также в соглашении отмечено, что каждая сторона имеет право назначить два авиапредприятия с целью эксплуатации договорных линий по маршрутам, а также отозвать или изменить такие назначения.

В соглашении определены условия при которых каждая сторона имеет право отказать в выдаче, отменить, временно прекратить или ограничить действуя разрешений на эксплуатацию договорных линий или разрешений на выполнение полетов авиапредприятия, назначенного другой стороной.

В соответствии с соглашением, каждая сторона “может взимать или разрешить взимать справедливые и обоснованные сборы за пользование аэропортовым и другим оборудованием, а также за предоставление услуг по воздушным перевозкам, которые находятся под ее контролем”.

Ни одна из сторон не взимает с назначенного авиапредприятия другой стороны сборы с пользователя, размер которых превышает размер сборов, которые взимаются с ее авиапредприятия, осуществляющего подобные международные воздушные перевозки.

В соответствии с соглашением, пассажиры, следующие транзитом через территорию любой стороны и не покидающие отведенную для такой цели зону аэропорта, подлежат лишь упрощенному контролю, за исключением мер по безопасности для предотвращения незаконного вмешательства, а именно, насилия и воздушного пиратства, а также специальных мероприятий для борьбы с незаконной перевозкой наркотических веществ. Багаж и груз, следующие транзитом, освобождаются от пошлины, сборов и других подобных налогов.

Также предусмотрено, что предприятия каждой стороны имеют право на территории другой стороны непосредственно или через агентов осуществлять продажу билетов на воздушные перевозки за местную валюту или за свободноконвертируемые валюты других стран в соответствии с применимым законодательством, а любое лицо может свободно покупать билеты на такие перевозки.