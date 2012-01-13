ОЖД в 2011 году модернизировала 24,3 км пути

В течение 2011 Одесская железная дорога модернизировала 24,3 км пути, капитально отремонтировала 167,8 км пути, провела средний ремонт 154,1 км пути, выполнила комплексно-оздоровительный ремонт на 116,2 км.

Как сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта (Укрзализныця), общая стоимость работ по содержанию путевого хозяйства составила 508,9 млн. грн.

Справка УНИАН. Железные дороги Украины в 2011 году модернизировали 450,65 км железнодорожных путей — на 21,2% меньше, чем годом ранее, и капитально отремонтировали 823,6 км путей — на 4,6% меньше, чем в 2010 году.