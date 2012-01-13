ЮЗЖД в 2011 году отремонтировала 850 км пути

Юго-западная железная дорога в 2011 году отремонтировала более 850 км пути.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, в частности, на направлениях ускоренного движения пассажирских поездов Киев - Гребенка отремонтировано более 156 км, на направлении Киев - Коростень - Шепетовка - Здолбунов - более 430 км.

Кроме того, ЮЗЖД установила 248 комплектов новых стрелочных переводов, в том числе на направлениях внедрения ускоренного движения установлено 157 комплектов скоростных стрелочных переводов, которые позволяют осуществлять движение пассажирских поездов в пределах станции со скоростью до 140 км / час.

В декабре 2011 года по участкам внедрения ускоренного движения пассажирских поездов Киев - Гребенка и Киев - Коростень - Шепетовка - Здолбунов была проведена опытная поездка подвижного состава со скоростью 160 км / час.

В мае 2012 года на направлениях ускоренного движения Киев - Гребенка и Киев - Коростень - Шепетовка - Здолбунов запланировано выполнить ряд ремонтно-путевых работ, благодаря которым на 509,6 км пути поезд будет развивать скорость до 160 км / час.

Справка УНИАН. Ускоренное движение поездов вводится между городами Киев-Харьков, Киев-Львов и Киев-Донецк. Для осуществления пассажирских перевозок на этих направлениях заключены контракты с корейским производителем Hyundai Rotem на закупку 10-ти межрегиональных двухсистемных электропоездов, с АО «Шкода Вагонка» на закупку 2-х межрегиональных двухэтажных электропоездов и с ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» на приобретение одного межрегионального поезда локомотивной тяги.