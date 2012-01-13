Назначены и.о. начальников Ялтинского, Керченского и Евпаторийского морпортов

Министерство инфраструктуры Украины назначило исполняющим обязанности начальника Ялтинского морского торгового порта Александра КОТОВСКОГО, Керченского морского торгового порта – Мирослава ХАЛИКА и Евпаторийского морского торгового порта – Игоря КУТАФИНА.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель руководства Совета министров Крыма.

«Изменения произошли на днях: так, КОТОВСКИЙ приступил к работе на этой неделе, а ХАЛИК и КУТАФИН - в первых числах января», - сказал он.

Ранее А.КОТОВСКИЙ более десяти лет возглавлял Керченский торговый морпорт, М.ХАЛИК несколько месяцев руководил Евпаторийским морпортом. И.КУТАФИН был переведен в Евпаторию из Севастополя.

Как сообщал УНИАН, Мининфраструктуры в конце декабря назначило и.о. начальника Севастопольского торгового морпорта Сергея ТАРАКАНОВА, ранее он возглавлял торговый морпорт Ялты.

3 декабря 2011 г. правоохранители задержали А.КОТОВСКОГО по подозрению в злоупотреблении служебным положением при закупке Керченским морпортом горюче-смазочных материалов, по версии следствия, портовики необоснованно перечислили поставщику более 230 тысяч гривен. Спустя некоторое время А.КОТОВСКИЙ был выпущен под залог.