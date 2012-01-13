ВР ратифицировала соглашение с Россией о совместном контроле на границе

Верховная Рада приняла Закон «О ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве во время осуществления совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на украинско-российской государственной границе».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 274 из 370 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Это соглашение определяет принципы сотрудничества во время осуществления совместного контроля, связанного с пересечением украинско-российской государственной границы лицами, транспортными средствами, а также с перемещением через нее товаров.

В соглашении предусмотрено, что совместный контроль осуществляется в автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска через границу, а также может осуществляться во время движения пассажирских поездов между железнодорожными пунктами пропуска через границу. Контроль в первую очередь осуществляют контрольные органы государства выезда. Контрольные органы государства въезда могут начать контроль только после того, как контрольные органы государства выезда сообщат об окончании контроля. Это требование действует также в случае, если контрольные органы государства выезда не осуществляли контроль. Положение законодательства государства выезда, связанные с осуществлением контроля, перестают действовать с момента, если сотрудники его органов сообщили об окончании контроля.

В соответствии с соглашением, после начала контроля контрольными органами государства въезда контрольные органы государства выезда имеют право осуществить повторный контроль только в случае согласия контрольных органов государства въезда.

В соглашении предусмотрено, что сотрудники контрольных органов государства одной стороны, осуществляющие контроль на территории государства другой стороны, в случае выявления правонарушения, совершенного гражданином государства стороны, на территории которой осуществляется контроль, проводят необходимое оформление правонарушения.

Соглашением предусмотрено, что контрольные органы государства выезда обязаны принять назад лицо, которому контрольные органы государства въезда отказали в пропуске на территорию своего государства. Контрольные органы государства выезда не имеют права отказаться от принятия и обратного ввоза товара, в пропуске которого было отказано контрольными органами государства въезда.