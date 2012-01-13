ОЖД в 2011 году увеличила погрузку на 12% - до 31 млн. тонн грузов

Одесская железная дорога в 2011 году увеличила погрузку на 11,7% по сравнению с 2010 годом - до 31, млн. тонн грузов.

Как сообщает Государственное предприятие железнодорожного транспорта «Укрзализныця», среднесуточная нагрузка в 2011 году выросла на 13,3% по сравнению с 2010 годом — до 85,312 тыс. тонн.

Среднесуточная выгрузка при этом выросла в 2011 году на 10,4% — до 4,25 тыс. вагонов.

Эксплуатационный грузооборот ОЖД в 2011 году вырос на 16,4% - до 61,5 млн. тонн/км нетто, что на 9,9% превышает запланированный показатель.

Средняя производительность локомотива составила более 1,5 тыс. тонн/км брутто.