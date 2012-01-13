В ВР зарегистрирован законопроект об отключении "серых" и "черных" телефонов

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в Закон Украины ”О телекоммуникациях” относительно предотвращения пользования терминалами, законность ввоза которых на территорию Украины не подтверждена», согласно которому обеспечивается отключение запрещенных к использованию в Украине мобильных телефонов. Об этом сообщается на сайте ВР.

Законопроект внесен народными депутатами Юрием МОРОКО и Виталием КОРЖОМ.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в соответствии с Законом Украины ”О радиочастотном ресурсе Украины" ввоз из-за границы и эксплуатация радиоэлектронных средств и излучающих устройств, в частности мобильных терминалов, осуществляются в Украине на разрешительной основе. Согласно нормативным документам, соответствующие разрешения предоставляются ГП ”Украинский государственный центр радиочастот ” (УГЦР), который осуществляет регистрацию кодов ИМЕИ (международный идентификатор мобильного оборудования) мобильных телефонов в обобщенной базе данных кодов ИМЕИ. Кроме того, не разрешается реализация терминалов, коды ИМЕИ которых отсутствуют в обобщенной базе данных кодов ИМЕИ терминалов.

Однако значительное количество радиоэлектронных средств связи ввозится на таможенную территорию Украины незаконно, без получения соответствующих разрешений, уплаты необходимых налогов и сборов, что приводит к значительным потерям государственного бюджета ежегодно. При этом, операторы и провайдеры телекоммуникаций обязаны обеспечивать эксплуатацию таких терминалов в своих сетях, в связи с тем, что сегодня в соответствии с Законом Украины ”О телекоммуникациях” отключение мобильных терминалов возможно лишь на основании решения суда и в случае, если терминал используется абонентом для совершения противоправных действий или действий, которые угрожают интересам государственной безопасности и др. Других правовых оснований для отключения терминалов операторы не имеют.

Депутаты считают, что несовершенная нормативная база делает процедуру отключения, в т.ч. похищенных или потерянных терминалов, достаточно длинной и неэффективной.

Проект закона предусматривает внесение изменений в Закон Украины ”О телекоммуникациях” относительно законодательного закрепления за Национальной комиссией, которая осуществляет государственную регуляцию в сфере связи и информатизации (НКРСИ), полномочий по установлению порядка условий обслуживания терминала и порядка представления и внесения идентификаторов похищенных или потерянных терминалов в базе данных терминалов, не разрешенных для обслуживания в телекоммуникационных сетях.

Также предлагается установить дополнительные обязанности операторов и провайдеров телекоммуникаций относительно проверки во время регистрации терминала в телекоммуникационной сети наличия идентификатора этого мобильного терминала в базе данных. В частности, согласно законопроекту, терминал обслуживается при условии наличия его идентификатора в базе данных идентификаторов (т.н. «белый список») или в базе данных терминалов, временно разрешенных для обслуживания в телекоммуникационных сетях (т.н. «серый список»). В случае неподтверждения в течение 90 календарных дней от даты первой регистрации в телекоммуникационной сети терминала, идентификатор которого находился в «сером списке», его законности приобретения, идентификатор этого терминала автоматически переводится из «серого списка» в базу данных терминалов, не разрешенных для обслуживания в телекоммуникационных сетях («черный список»). При этом оператор имеет право отказывать или прекращать обслуживание в телекоммуникационной сети терминала, идентификатор которого находится в «черном списке».

Справка УНИАН. УГЦР ввела в промышленную эксплуатацию обобщенную базу данных кодов ИМЕИ в 2011 году. Согласно данным УГЦР, по состоянию на октябрь 2011 г. количество кодов ИМЕИ, внесенных в обобщенную базу, составляло: в «белом списке» (терминалы с этими кодами разрешены к использованию в сетях операторов) – больше 100 млн., в «сером» (разрешены к использованию в течение 3-х месяцев, требуют регистрации в УГЦР для перевода в «белый список») – около 2,3 млн., а в «черном» (не разрешены к использованию) – свыше 8 млн.

Доля легально ввезенных в 2011 году мобильных телефонов на территорию Украины, по разным оценкам, составила более 90%.