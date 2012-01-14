Круизный лайнер Costa Concordia получил 70-метровую пробоину и тонет у берегов Тосканы

Итальянский круизный лайнер Costa Concordia, который в ночь на субботу сел на мель близ острова Джильо (Giglio) у побережья Тосканы, лег на бок, большая часть судна уже скрылась под водой.

Крен судна составляет более 80 градусов, сообщает РИА «Новости».

На снимках с места событий на левой стороне судна, которая находится над водой, отчетливо видна пробоина, длина которой, по оценкам специалистов, составляет минимум 70 метров.

Лайнер, на борту которого в момент аварии находились 4229 человек, сильно накренен и практически лежит на правом боку. Половина лайнера уже скрылась под водой.

Согласно официальному сообщению владельца судна - итальянской туристической компании Costa Crociere, в момент аварии на борту судна находились "около 3200 пассажиров и около 1000 членов экипажа". Лайнер в пятницу вышел из порта Чивитавеккья (Civitavecchia) под Римом в круиз по Средиземному морю и направлялась в Савону (Savona).

По официальным данным, в результате аварии погибли шесть человек, 13 человек были ранены. Около 10 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, работы по спасению людей продолжаются. В частности, подводники обследуют ушедшую под воду часть судна.