Украинское Дунайское пароходство заявляет о возобновлении нападений румынских пиратов

Румынские пираты, неоднократно нападавшие на суда Украинского Дунайского пароходства в 2010 году, возобновили попытки дерзких ограблений украинских судов на румынском участке Дуная.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе частного акционерного общества «Украинское Дунайское пароходство».

В частности, по информации УДП, 7 января текущего года капитан теплохода «Капитан Бабкин» сообщил, что «во время ночной стоянки на 1110 км дунайской магистрали пиратами была предпринята попытка хищения груза с баржи УДП-СЛ-011». «И только благодаря бдительности и решительным действиям экипажа нападавшие на лодке ретировались ни с чем», – говорится в сообщении.

Кроме того, несколькими днями ранее, 4 января, «объектом преступления злоумышленников в районе 20-25 км рукава Борча стала баржа УДП-1724, которая следовала в составе воза теплохода «Пермь».

«Первой проводкой около 18:00 судно «Пермь» провело эту баржу и две секции с рудой. Оставив их на 25-м км Борчи, теплоход вернулся за оставшимися секциями. В это время на баржу напали около 15 грабителей, требовавших спиртное, сигареты, деньги, топливо. Кроме того, обыскивая баржу, злоумышленники угрожали шкиперу ножом, матроса намеревались выбросить за борт... В итоге грабители на лодках унесли с собой две бухты троса по 100 метров и маневровые троса длиной около 150 метров», – заявили в пароходстве.

По словам заместителя председателя правления ЧАО «УДП» Юрия МИЦКЕВИЧА, участившиеся нападения на суда УДП «вызывают серьезное беспокойство». «Ввиду того, что грузополучателям доставляется груз не в полном объеме, к судоходной компании предъявляются коммерческие претензии и штрафные санкции. Кроме того, бандитские действия со стороны местного населения и практически полное попустительство со стороны румынских властей привели к тому, что возникла угроза здоровью и жизни членов экипажей судов», – сказал Ю.МИЦКЕВИЧА.

В УДП подчеркнули, что об этих и других случаях нападений пиратов проинформированы администрация румынского судоходного канала на Дунае, капитания порта Констанца, а также Управление Службы безопасности Украины в Одесской области, Министерство транспорта и инфраструктуры Украины, Посольство Украины в Румынии. Подготовлено обращение с просьбой оказать содействие в разрешении сложившейся ситуации и в Дунайскую комиссию.

«Дунай как транспортный коридор для всей Европы должен использоваться исключительно для международного и, главное, безопасного судоходства», – заявили в Украинском Дунайском пароходстве.