В Винницкой области с начала года задержано более 300 нетрезвых водителей

В Винницкой области с начала 2012 года на автодорогах задержан 331 водитель в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления ГАИ Винницкой области.

С начала года на автодорогах Винницкой области произошло восемь дорожно-транспортных происшествий, во время которых один человек погиб и 10 получили травмы.

Работниками правоохранительных органов зарегистрировано свыше 1,5 тыс. случаев нарушений Правил дорожного движения. Больше всего правонарушений и нетрезвых водителей выявлено 7 января, однако самым аварийным было 4 января, когда произошли три ДТП, в которых один человек погиб и четверо травмированы.