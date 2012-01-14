Все пострадавшие в ДТП в Луганске обеспечены квалифицированной помощью - мэрия

Все пострадавшие в ДТП на Театральной площади Луганска полностью обеспечены медицинскими препаратами и высококвалифицированной помощью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель Луганского городского головы Александр ТКАЧЕНКО.

«Трагический инцидент, произошедший в нашем городе, вызвал широкий резонанс в обществе, - отметил он. - Практически сразу на месте события, кроме представителей органов внутренних дел и медработников, были руководители города. По распоряжению Луганского городского головы Сергея КРАВЧЕНКО был создан оперативный штаб, и он начал свою работу. Мы навестили всех в больницах, а также родителей погибшей девочки. Все пострадавшие полностью обеспечены медицинскими препаратами и высококвалифицированной помощью».

По словам А.ТКАЧЕНКО, «принято решение оказать материальную помощь пострадавшим. На первом этапе она составит 5 тысяч гривень, в дальнейшем при необходимости она будет увеличена. Все расходы по организации похорон погибшей городская власть берет на себя».

По словам начальника управления здравоохранения Луганского городского совета Сергея МЕЛЬНИКОВА, восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии, двое – в крайне тяжелом.

Как сообщал УНИАН, 13 января около 20.15 на Театральной площади Луганска, где установлена городская новогодняя елка, автомобиль «Nissan Tiida» врезался в группу людей.

В результате ДТП 10 человек 1993 -1997 г.р. были госпитализированы. Погибла студентка 2-го курса колледжа технологии и дизайна.

В отношении водителя 1982 г.р. Следственным управлением ГУМВД Украины в Луганской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Водитель задержан. По результатам медицинского осмотра, он находился в состоянии одурманивания (опьянения), вызванном употреблением психоактивного вещества.