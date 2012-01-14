В Луганске авто врезалось в толпу у новогодней елки: один человек погиб, 11 травмированы

Вчера около 20.15 на Театральной площади Луганска, где установлена городская новогодняя елка, автомобиль «Nissan Tiida» врезался в группу людей, отдыхавших возле елки.

Как сообщает Отдел связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области, в результате ДТП 11 жителей Луганска 1993 -1997 г.р. получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинские учреждения города. Погибла студентка 2-го курса колледжа технологии и дизайна Луганска.

В отношении водителя 1982 г.р., следственным управлением ГУМВД Украины в Луганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Водитель задержан в порядке статьи 115 УПК Украины.

По результатам медицинского осмотра, водитель находился в состоянии одурманивания (опьянения), вызванного употреблением психоактивного вещества.