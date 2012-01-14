В Кировограде троллейбусы и большие автобусы оборудовали GPS-навигаторами

В Кировограде началось испытание системы GPS-навигации на троллейбусах и автобусах большой вместимости.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Кировоградском городском совете, таким образом перевозчики планируют урегулировать интервалы движения общественного транспорта.

На установление системы GPS-контроля из местного бюджета потратили около 70 тыс. грн. Навигаторами оборудовали 36 автобусов и 12 троллейбусов.

Система позволяет в режиме он-лайн отслеживать маршрут движения, скорость, место пребывания транспортных средств.

Согласно плану, интервал движения городских автобусов и троллейбусов не должен превышать 6 минут.

В будущем городская власть рассчитывает оборудовать GPS-навигаторами все маршрутки. В частности, такое требование для перевозчиков будет введено во время проведения конкурса на перевозку.