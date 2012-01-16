Кабмин уволил заместителя гендиректора «Укрзализныци» Котяя
08:27, 16 января 2012Транспорт/Связь
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Кабинет министров уволил Валерия КОТЯЯ с должности заместителя генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта.
Как сообщается в газете «Урядовый куръер» (№7 от 14 января 2012 года), В.КОТЯЙ уволен в связи с переходом на другую работу.
Справка УНИАН. В.КОТЯЙ был назначен на должность заместителя гендиректора Госадминистрации железнодорожного транспорта 29 ноября 2010 года.
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