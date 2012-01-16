Завершился 9-й этап "Дакар-2012", украинская команда на 26-й позиции

Завершился 9-й этап Дакара-2012, маршрут которого проходил по пустыне между побережьем Тихого океана и Андами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе украинской команды SIXT UKRAINE, длина спецучастка составляла 577 км и это был самый длинный спецучасток Дакара 2012 с совсем коротким лиазоном всего в 9 км.

Команда SIXT UKRAINE с самого начала набирать темп и к концу этапа на 9-ю, предпоследнюю точку, украинские гонщики пришли 25-ми. «И вдруг, когда все ожидали уже команду на финише, она не пришла. Полчаса, час, а команды все нет. И вот 37-ми наши таки добрались до финиша. В общем зачете команда прочно зацепилась на 26-ой позиции», - отметили в пресс-службе команды.

Лидер команды Вадим НЕСТЕРЧУК 9-тым этапом остался не очень доволен. Команда дважды по вине экипажа попадала в неприятные ситуации, которые вполне моги закончится участием команды в ралли-марафоне Дакар 2012. Автомобиль дважды падал с обрывов выстой 1,5 и 3 метра, а также попал на трамплин, после которого начались технические проблемы.

«После трамплина мы остановились проверить или все в порядке с автомобилем – и увидели, что отломался наконечник рулевой тяги и вывернутую полуось. Наконечник мы смогли сменить, а вот полуось вынуждены были просто снять и выбросить, потому что она могла разрушить правую подвеску. Мы смогли ехать только на заднем приводе, а впереди еще 40 км по песку. Это было сложно, мы останавливались и спускали колеса. К сожалению, к середине этапа мы выиграли 15 мин, а, в конце концов, потеряли 1-1,5 часа. Но завтра, надеемся, что отыграемся» - сообщил В.НЕСТЕРЧУК.

Победителем в классе внедорожников стал Робби ГОРДОН, который, захватив лидерство после второй контрольной точки, уверено завершил этот этап. Вторым пришел Стефан ПЕТРАНСЕЛЬ, который то и дело преследовал «Хаммер» американца в полуминутном интервале, но обойти Р.ГОРДОНА опытному французу так и не удалось, и в итоге разрыв увеличился на 1 минуту 38 секунд. Третьим пришел испанец Нани РОМА. В общем зачете С.ПЕТРАНСЕЛЬ сохранил за собой первую позицию, второй – Р.ГОРДОН, третий – поляк Кшиштоф ХОЛОВШИЦ.

Завершил свое участие победитель прошлого года, Нассер Аль-АТТИЯ. Нынешний ралли-марафон для катарца складывался с переменным успехом, но борьба с постоянными неисправностями автомобиля таки была проиграна. Сегодня уже на второй точке Нассер промчался быстрее всех, показав лучший результат, но из-за очередной проблемы с автомобилем на 174-м километре он остановился.

В классе мотоциклов первым финишировал Сирил ДЕПРЕ, оставив позади победителя прошлого этапа, испанца Марко КОМА. Третий – Хоан Барреда БОРТ. В общем зачете С.ДЕПРЕ вернул себе первое место и на две с половиной минуты опережает М.КОМА. Аргентинец Хелдер РОДРИГЕС уверено держит третью строчку.

«В зачете квадроциклов балом правят братья ПАТРОНЕЛЛИ, разрыв между которыми на финише 9-го этапа составил чуть более 1 минуты, с отставанием от лидера в 28,34 мин третьим пришел поляк Рафал СОНИК. Удачное прохождение этого этапа позволило Алехандро укрепить свои позиции в общем зачете, а Маркосу обогнать аргентинца Маффеи и подняться на вторую строчку», – отметили в пресс-службе.

Среди грузовиков победу на этапе вырвал итальянец Микки биасон, с двадцатисекундным отставанием вторым на финише был Ханс СТЕЙСИ, голландец де РОЙ стал третьим, проиграв всего 54 секунды лидеру.

Завершил свое выступление один из претендентов на победу чех ЛОПРАЙС, грузовик которого попал в аварию на 374 км. Все члены 501-го экипажа были вертолетом доставлены в бивуак. К счастью серьезных травм никто не получил. В общем зачете первое место держит де РОЙ, а сход ЛОПРАЙСА позволил Хансу СТЕЙСИ подняться на второе место, третий – экипаж 533 во главе с Артуром АРДАВИЧУСОМ на Камазе. Экипаж Марко ПЬЯНА завершил этап на 36-м месте, а в абсолюте занимает 32 позицию.