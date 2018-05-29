"Груз" ответственности переложили с отправителей на перевозчиков

С 17 января 2012 года вступает в силу закон о гуманизации ответственности за экономические преступления, которым вносятся изменения в Таможенный кодекс (статью 325), в частности, касающиеся международных автоперевозок. Таможенники уверяют, что новшества существенно упростят перевозчикам жизнь. Последние утверждают обратное, акцентируя внимание, что перевозчиков фактически делают крайними, снимая с отправителя и перебрасывая на них всю ответственность за проколы в документах. Так, за неправильно оформленные отправителем груза документы у них теперь будут конфисковывать транспортные средства и налагать непомерные штрафы. Перевозчики угрожают забастовкой…

Как отметил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины (АсМАП) Юрий Кучинский, «с 17 января вступает в силу редакция статьи, которая предусматривает за предоставление таможенных документов ( ), которые содержат неправдивую информацию, конфискацию транспортного средства, конфискацию груза и штрафы в размере 100% стоимости груза. При этом ответственность возлагается на того, кто подает документы - на перевозчика, хотя их составлением занимается отправитель».

Он также отметил, что закон не разъясняет, что именно в случае перевозок считать «неправдивой информацией» - «в документах может быть указано, что перевозятся мужские ботинки, но не указано, что они со шнурками, а это даст возможность трактовать информацию как «неправдивую».

По словам Ю.Кучинского, изменения в Таможенный кодекс противоречат международным нормативам и конвенциям, к которым присоединилась Украина, и которые регламентируют ответственность перевозчиков только за количество мест, их маркировку и упаковку.

***Закон №4025 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности)» предусматривает санкции в виде штрафа за совершение преступлений в хозяйственной сфере вместо наказания в виде лишения свободы. Штраф может быть заменен судом другим наказанием только в случае его неуплаты в срок, установленный судебным решением.

Как сообщил секретарь Совета АсМАП Сергей Чалый, на сегодня создан забастовочный комитет, который будет принимать решение о проведении забастовки «после первого же прецедента, который будет создан таможней, по изъятию транспортного средства с возможной его последующей конфискацией».

При этом он отметил, что транзитный статус дает Украине более 520 тыс. иностранных перевозчиков в год, каждый из которых оставляет в Украине не менее 100 евро. «Изменения в Таможенном кодексе заставят их искать другие маршруты, минуя Украину. Убытки от потери транзитного статуса будут огромными», - подчеркивает С.Чалый.

По словам главы Центрального комитета профсоюзов работников транспорта и дорожного хозяйства Олега Хмарного, данная норма закона о гуманизации может привести к сворачиванию бизнеса международных перевозок и потерей Украиной статуса транзитного государства. «Трудовые коллективы требуют от государственных мужей собраться и принять меры, чтобы отрасль не пострадала», - сказал он.

Таможенники, в свою очередь, уверяют, что такой нюанс, как конфискация - исключительно техническая недоработка, которую можно будет устранить в течение 2-3 ближайших месяцев. Конечно, если окажется, что она действительно создает проблемы для перевозчиков.

«Очевидно, во время подготовки законопроекта возникли некоторые технические разногласия и нестыковки, - поясняет директор организационно-распорядительного департамента, член коллегии Государственной таможенной службы Украины Виктор Бондарь. - Мы изучим вопрос, совместно с профильным комитетом Верховной Рады и Минфином найдем способ устранить недоработки в течение одного-трех месяцев».

По словам В.Бондаря, чтобы разобраться, существует ли проблема, таможня возьмет на контроль составление протоколов, будет их внимательно изучать и искать виновных среди отправителей и получателей, а не среди перевозчиков. Он уверен, что для таможни это будет не так сложно, а для перевозчиков - не критично.

По данным Гостаможслужбы, на основании статьи 352 Таможенного кодекса в 2010 году таможенной службой было составлено 5 тыс. протоколов, в 2011 году - 1,5 тыс. протоколов, из них в отношении перевозчиков - всего 116 или один протокол в три дня. При этом за предусмотренные этой статьей нарушения таможенники в 2010 году конфисковали 19 грузовых автомобилей, а в 2011 году – только 9.

«Мы поставим вопрос на особый контроль, и наш департамент сможет нормально выяснить все обстоятельства и не допустить ситуацию, когда протокол будет составлен не объективно», - обещает В. Бондарь. По его словам, пока таможенники будут вести расследование, транспортное средство будет задержано, но «не будет стоять долго».

Начальник департамента борьбы с контрабандой Гостаможслужбы Александр Попивняк уточняет, что данная мера продлится около недели: «Мы все протоколы, которые касаются этой статьи, возьмем на персональный контроль. Наш департамент будет контролировать правильность составления протокола, как правило, это занимает 3-5 дней».

Между тем, управляющий партнер ООО «Юридическая контора Спектор» Владимир Гарипов подчеркивает, что изменения в Таможенный кодекс значительно увеличивают ответственность именно перевозчиков, игнорируя их права. “Законодателю следует четко обозначить процедуру определения факта нарушения по данной статье, а также возможности лиц, привлекающихся к ответственности, эффективно и надежно защищать свои права и интересы в местных судах, что ни в законе, ни в Кодексе не принимается во внимание”, - подчеркивает юрист.

В то же время перевозчики считают, что протоколы за «неправдивые» данные, которыми может быть признана любая информация, будут применяться выборочно. «В новой редакции Таможенного кодекса размыто понятие «неправдивых данных» - цвет, цена, номенклатурный код или что-то другое, - говорит генеральный директор компании «Васт-Транс» Валерий Черненко. - Под эту статью можно будет подвести любую компанию. Я уверен, что с 17 января будет составлен список белых компаний, которым будет разрешено работать, и черных, которые через месяц-два будут вынуждены уйти с рынка».

Санкции, которыми грозит новая редакция Таможенного кодекса, действительно очень высоки, так как предусматривают не только конфискацию товара и штраф в размере 100% его стоимости (по подсчетам перевозчиков, в среднем фура в международном рейсе везет товар не менее чем на 1 млн. грн). Главное - конфискация автомобиля, который является для перевозчика основным средством производства. А простой фуры обходится в несколько тысяч евро в сутки. В.Гарипов отмечает, что «срок 15 дней, установленный для принятия решения судом относительно установления факта нарушения, является губительным для хозяйственной деятельности большинства перевозчиков».

Как заявили в АсМАП, поводом для «радикальных мер» - забастовки - станет изъятие транспортного средства, то есть, его задержка. Другими словами, с завтрашнего дня прецедент возможен…

Анна Левченко (УНИАН)