В Чернигове водитель сбил следователя, оформлявшего ДТП

В Чернигове водитель сбил следователя, который оформлял дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

Инцидент произошел на одной из центральных улиц областного центра Черниговщины ночью. Водитель автомобиля "Renault FCT" совершил наезд на следователя Черниговского городского отдела УМВД, 1989 года рождения, который оформлял дорожно-транспортное происшествие.

В результате происшествия следователь получил телесные повреждения и был доставлен в Черниговскую городскую больницу № 2.

Как уточнили в городском отделе милиции, мужчина получил серьезные травмы и сейчас находится в больнице. По факту аварии возбуждено уголовное дело.