В Украине аварийность на транспорте в 2011 году снизилась на 3% - до 1277 ДТП

В течение 2011 года в транспортной отрасли Украины, по оперативным данным, произошло 1277 аварийных событий - на 2,7% меньше, чем в 2010 году.

Как сообщает УНИАН Министерство инфраструктуры Украины, количество погибших во время аварийных ситуаций в 2011 году снизилось на 54% по сравнению с 2010 годом — до 45 человек.

В частности, количество аварийных событий на морском и речном транспорте в 2011 году в целом снизилось на 21% по сравнению с 2010 годом. На морском транспорте снижение аварийности составляет 33,3%. На речном транспорте в 2011 году произошло два аварийных события (одна катастрофа и одна серьезная авария), в 2010 году - четыре.

На авиационном транспорте в 2011 году аварийность снижена на 8,3%.

На железной дороге количество аварийных событий в целом снизилось на 6,4% - до 766 транспортных происшествий. При этом количество ДТП на железнодорожных переездах в 2011 году снизилось на 20,8% по сравнению с 2010 годом — до 80 случаев.

Кроме того, Минифраструктуры сообщает, что при перевозке опасных грузов авиационным, морским и речным транспортом в 2011 году не было ни одного аварийного события.

В то же время в 2011 году на автомобильном транспорте общего пользования по вине водителей-субъектов хозяйствования, имеющих лицензии, количество ДТП возросло на 4,3% - до 217 ДТП, в том числе по вине водителей автобусов произошло 191 ДТП, по вине водителей грузовых автомобилей при перевозке опасных грузов - 9 ДТП, по вине водителей такси - 17 ДТП.