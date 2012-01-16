В Украине за 2011 год продажи новых авто выросли на 22,4% – до 207,5 тыс. штук

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в 2011 году увеличились на 22,4%, по сравнению с 2010 годом, до 207,453 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром».

По данным Ассоциации, продажи новых автобусов в Украине в 2011 году увеличились на 34,8%, по сравнению с 2010 годом, до 3,640 тыс. штук.

Также в сообщении сказано, что продажи новых коммерческих автомобилей в Украине в 2011 году увеличились на 4,9%, по сравнению с 2010 годом, до 19,797 тыс. штук.

Лидерами продаж среди легковых автомобилей стали бренды: ВАЗ (28,4 тыс. штук), Hyundai (21,8 тыс. штук), ЗАЗ (19,5 тыс. штук), Toyota (12,9 тыс. штук) и Renault (11,5 тыс. штук).

Напомним, по данным Ассоциации «УкрАвтоПром», в 2010 году рынок новых легковых авто в Украине составил 169,540 тыс. штук, автобусов – 2,701 тыс. штук, коммерческих автомобилей – 18,868 тыс. штук.