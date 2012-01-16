«Днепровагонмаш» в 2011 году увеличил производство на 48,5%

ПАО «Днепровагонмаш» (Днепродзержинск, Днепропетровская обл.) по итогам 2011 году увеличило производство относительно 2010 года на 48,5% - до 6944 магистральных вагонов.

Об этом УНИАН сообщили в главном управлении экономики Днепродзержинского горсовета.

В декабре 2011 г. завод произвел 638 единиц продукции, что в 6,1 раз превышает показатель ноября прошлого года.

По информации Днепродзержинского горсовета, за 9 месяцев 2011 г. выпуск вагонов предприятием составлял 600-700 единиц ежемесячно. В октябре «Днепровагонмаш» сократил производство относительно сентября на 38,6% -до 430 вагонов. В ноябре относительно октября объемы уменьшились на 75,6% - до 105 вагонов.

Спад производства за этот период был вызван проблемами с поставками комплектующих для выпуска продукции.

Справка УНИАН. ПАО «Днепровагонмаш» специализируется на проектировании и производстве грузовых, магистральных и промышленных вагонов. В 2010 г. завод нарастил реализацию в 5,3 раза относительно 2009 г. - до 4637 вагонов.

2010 г. предприятие завершило с чистой прибылью в объеме 314,041 млн. грн. В 2009 г. завод получил чистый убыток в сумме 137,168 млн. грн.

Основными заказчиками продукции «Днепровагонмаша» являются российские операторы железнодорожного транспорта.