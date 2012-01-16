В Полтаве проезд в общественном транспорте повысят на 25 коп.

В Полтаве проезд в автобусах и маршрутках планируется повысить на 25 коп.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил мэр города Александр МАМАЙ.

По его словам, власти города получили письмо из Минфина Украины, где указывается, что в Полтаве проезд в троллейбусах должен стоить 1 грн. 25 коп, а в автобусах и маршрутках - 1 грн. 75 коп.

Одновременно мэр заявил, что конкретной даты, когда введут новые тарифы, он не знает.

«Мы будем держаться как можно дольше, чтобы не поднимать эти тарифы», - отметил А. МАМАЙ.

Вместе с тем мэр инициирует выделение льготникам адресной помощи.

«Мы будем выделять им 30-40 грн. ежемесячно. И пусть принимают решение: они потратят их на проезд, или положат в карман. Потому что мы ежегодно вынуждены были тратить из городского бюджета 10 млн. грн. на перевозку льготников. А так мы ориентировочно 7 млн. пустим на целевое распределение», - сказал А.МАМАЙ.

Напомним, сегодня проезд в троллейбусах Полтавы стоит 1 грн. 25 коп., а в большинстве автобусов и маршрутках - 1 грн. 50 коп.