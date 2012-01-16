Тарифы на грузовые перевозки остаются ниже рыночных — «Укрзализныця»

Тарифы на грузовые железнодорожные перевозки в грузовых вагонах государственных предприятий «Укрзализныци» остаются значительно ниже рыночных.

Об этом говорится в сообщении Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укразализныця») со ссылкой на заместителя генерального директора Петра НАУМЕНКО.

Также «Укрзализныця» сообщает о работе по изменению методики расчета тарифов на грузовые железнодорожные перевозки.

В частности, в тариф будет включаться плата за возврат порожнего вагона.

«Добавляется плата за возврат порожнего вагона. Ранее порожний пробег полностью компенсировала «Укрзализныця». Теперь ситуация изменится. Такие условия будут стимулировать грузоотправителей, а логистика должна быть организована так, чтобы максимально уменьшился порожний пробег и эффективно использовался имеющийся подвижной состав», - цитирует П. НАУМЕНКО пресс-служба «Укрзализныци».

В сообщении также отмечается, что изменения методики расчета тарифов на грузовые перевозки обусловлены изменением статуса грузового подвижного состава с «инвентарного» на «собственный» с передачей грузовых вагонов на баланс подчиненных «Укрзализныце» государственных предприятий.

Также «Укрзализныця» отмечает, что согласно Соглашению о совместном пользовании вагонами инвентарного парка за рубежом украинские грузовые вагоны благодаря низкому тарифу эксплуатируются другими государствами. В то же время, плата за использование вагонов не компенсирует затраты на их ремонт и содержание по возвращении в Украину.

Справка УНИАН. Реорганизация грузовых перевозок предусматривает, что инвентарный парк грузовых полувагонов будет передан на баланс ГП «Дарницкий вагоноремонтный завод» и ГП «Украинский государственный центр по эксплуатации специализированных вагонов «Укрспецвагон». Также на балансе «Укрспецвагона» будут находиться окатышевозы.

Инвентарный парк полувагонов «Укрзализныци» составляет 58,2 тыс. полувагонов, из них в нерабочем состоянии находятся примерно 10,5 тыс. ед. Около 7 тыс. ед. грузового подвижного состава находятся на территории стран СНГ. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям, которые частично или полностью обеспечивают свое производство собственным вагонным парком.