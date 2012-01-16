В Донецкой области в ДТП погибли работник милиции и судмедэксперт

В Першотравневом районе Донецкой области в ДТП погибли работник милиции и судмедэксперт.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло 14 января в 20.30 на автодороге «Запорожье – Мариуполь».

Водитель автомобиля «Nissan Maxima», который двигался со стороны Мариуполя, по предварительной версии, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение со служебным автомобилем дежурной части Володарского райотдела милиции «ВАЗ-21102», который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-21102» от полученных травм скончались на месте происшествия, 54-летний водитель автомобиля «Nissan Maxima» получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в больницу Мариуполя.

За рулем автомобиля «ВАЗ-21102» находился 35-летний милиционер-водитель Володарского райотдела внутренних дел, старший прапорщик милиции Виталий Новиков. В тот день он нес службу в составе следственно-оперативной группы.

Погибший пассажир - 36-летний судмедэксперт мариупольского бюро судебно-медицинской экспертизы (СМЭ), который после проведения медицинского осмотра одного из задержанных по подозрению в совершении преступления возвращался на свое рабочее место.