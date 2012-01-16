Военизированная охрана УЗ в 2011 году раскрыла и предупредила 1560 краж

Сотрудники оперативных групп военизированной охраны «Укрзализныци» в 2011 году раскрыли и предупредили 1560 краж на сумму 2,838 млн. грн.

Как сообщила УНИАН «Укрзализныця», в частности, на Приднепровской железной дороге было раскрыто и предупреждено 586 краж, на Донецкой ЖД - 343, на Львовской -270.

В ходе проведенных оперативных мероприятий в правоохранительные органы передано 1951 задержанных.

Также работники военизированной охраны в ходе оперативно-профилактических мероприятий на объектах железных дорог задержали 10594 человека, в том числе за хождение по путям в неустановленном месте - 10523 человека, за незаконный проезд в грузовых поездах - 38 человек, за срывание пломб и прочее - 33 человека.

К административной ответственности привлечено 8717 граждан, общая сумма штрафов составляет 301,7 тыс. грн.