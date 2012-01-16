Изменение статуса грузовых вагонов позволит эффективнее использовать их — УЗ

18:40, 16 января 2012
Транспорт/Связь
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Изменение статуса грузовых вагонов с «инвентарного» на «собственный» позволит эффективнее использовать грузовые вагоны в экономике Украины.

Об этом сообщает Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзалиныця»).

«После изменения статуса украинского грузового подвижного состава с инвентарного на собственный никто не сможет брать выгруженный вагон для дальнейшего использования без нашего согласия. Мы сможем скоординировать свою деятельность на внешних рынках с перевозчиками и железнодорожными администрациями так, чтобы вагон грузился и возвращался. В случае отсутствия нагрузки, вагон будет возвращаться в порожнем состоянии для удовлетворения потребностей внутреннего рынка», - цитирует пресс-служба «Укрализныци» директора госпредприятия «Украинский транспортно-логистический центр» Владимира ИВАЩУКА.

По словам В. ИВАЩУКА, тарифы на «собственные» грузовые железнодорожные перевозки в украинских вагонах будут значительно ниже, чем в вагонах российских транспортных компаний (ПГК, ВГК), однако выше, чем в вагонах со статусом «инвентарный», «но значительно дешевле вагонов других собственников».

«На этих условиях выполнять ремонт и содержать парк в технически исправном состоянии станет легче», - отметил В. ИВАЩУК.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» создала госпредприятие «Украинский транспортно-логистический центр» (ГП УТЛЦ), которое намерено объединить всех украинских владельцев грузовых полувагонов под единым управлением.

Планируется, что УТЛЦ создаст общий пул, в который войдут вагоны существующих и новых операторских компаний, а также подвижной состав частных операторов. Этот единый парк будет управляться из единого диспетчерского центра.

Инвентарный парк полувагонов «Укрзализныци» составляет 58,2 тыс. полувагонов, из них в нерабочем состоянии находятся примерно 10,5 тыс. ед. Около 7 тыс. ед. грузового подвижного состава находится на территории стран СНГ. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям, которые частично или полностью обеспечивают свое производство собственным вагонным парком.

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