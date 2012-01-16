Аэропорт “Харьков” ввел новый перрон для самолетов

Международный аэропорт «Харьков» ввел в эксплуатацию новый перрон, который рассчитан на 21 стоянку для всех типов среднемагистральных воздушных судов (например Boeing 737 и Airbus A-320).

Как сообщает пресс-служба аэропорта, перрон представляет собой элемент аэродромного комплекса и будет использован в качестве места «парковки» и обслуживания самолетов у терминалов аэропорта.

«Благодаря использованию нового перрона мы сможем существенно ускорить обслуживание воздушных суден, что повысит привлекательность нашего аэропорта для перевозчиков и привлечет новые авиакомпании”, - отметил генеральный директор компании «Нью Системс АМ» (оператор Международного аэропорта «Харьков») Владимир ВАСИЛЬЧЕНКО.

Первым воздушным судном, обслуженным на новом перроне, стал Fokker-100 авиакомпании «Австрийские Авиалинии», рейс OS 752 Вена-Харьков.

Справка УНИАН. Реконструкцию Международного аэропорта «Харьков» в рамках подготовки инфраструктуры Харькова к проведению финальных игр Чемпионата Европы по футболу 2012 года выполняет группа компаний DCH бизнесмена Александра ЯРОСЛАВСКОГО в формате частно-государственного партнерства. Общая сумма инвестиций А.ЯРОСЛАВСКОГО в проект составляет 107,2 млн. долл. (аэровокзальный комплекс и прилегающая территории). Сумма финансирования, выделенного из государственного бюджета на реконструкцию аэродромного комплекса (включая строительство аэродромно-диспетчерской башни), - 191,3 млн. долл.

Реконструкция аэропорта началась с апреля 2008 года, когда компания «Нью Системс АМ» (группа DCH) выиграла конкурс на долгосрочную аренду целостного имущественного комплекса харьковского аэропорта.