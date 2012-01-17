Убытки ПЖД от повреждения вагонов выросли на 56%

Общие убытки Приднепровской железной дороги от повреждения вагонов, в том числе за счет ремонта, простоя в нерабочем состоянии и непродуктивного их использования за 2011 г. выросли относительно 2010 г. на 56% - до 5,566 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

В 2011 г. пользователи повредили 1238 грузовых вагонов на сумму 4,816 млн. грн.

99% вагонов повреждено на промышленных предприятиях и в портах. В частности, на меткомбинате «Арселор Миттал Кривой Рог» повреждено 358 вагонов, Днепровском меткомбинате им. Дзержинского - 67 вагонов, «Интерпайп НТЗ» - 64 вагона, «Баглейкоксе» - 28 вагонов, Вольногорском горно-металлургическом комбинате - 25 вагонов. В Керченском, Бердянском и Феодосийском морских портах поврежден 161 грузовой вагон.

По состоянию на 1 января 2012 г. пользователи подвижного состава компенсировали ПЖД 4,506 млн. грн. - 94% от причиненных магистрали убытков.

Также ПЖД в судебном порядке возмещено 900 тыс. грн. ущерба со стороны Красноперекопского содового завода, на подъездных путях которого с 2009 г. простаивали два поврежденных грузовых вагона дороги. В 2009 г. предприятие отказалось добровольно возместить 2 тыс. грн. за повреждение указанных вагонов.