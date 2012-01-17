Железные дороги Украины увеличили перевозки грузов на 8,2%

Железные дороги Украины в январе-декабре 2011 года увеличили перевозки грузов на 8,2% по сравнению 2010 годом - до 468,1 млн. тонн, в том числе отправка грузов возросла на 8,6%.

Как сообщает Государственная служба статистики (Госстат) Украины, на железнодорожном транспорте в 2011 году отправка химических и минеральных удобрений увеличилась на 41,2%, строительных материалов - на 17,1%, зерна и продуктов помола - на 16,6%, черных металлов - на 8,4%, кокса - на 7,9%, лесных грузов - на 6,6%, каменного угля - на 6,3%, железной и марганцевой руды - на 6,1%, цемента - на 4,8%, лома черных металлов - на 4,2%. В то же время, отправка нефти и нефтепродуктов железнодорожным транспортом снизилась в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 5%.

Кроме того, Госстат сообщает, что отправка грузов на Юго-Западной железной дороге выросла на 19,2%, на Одесской - на 13,3%, Львовской - на 12,3%, Донецкой - на 7,5%, Южной - на 6,9%, Приднепровской железной дороге - на 5,7%.

Также Госстат сообщает, что грузооборот железнодорожного транспорта в 2011 году вырос на 11,7% - до 243,556 млрд. т/км.

В частности, грузооборот Одесской железной дороги вырос на 16,4%, Приднепровской - на 14,4%, Львовской - на 12,2%, Донецкой - на 9,7%, Юго-Западной - на 7,8%, Южной - на 0,6%.

Справка УНИАН. За 2010 г. перевозки грузов железными дорогами по сравнению с 2009 г. выросли на 10,5% - до 432,5 млн. тонн, в т.ч. отправление грузов - на 11,1%.

Всего в 2010 году предприятия транспорта Украины перевезли 755,3 млн. тонн грузов - на 8,5% больше, чем за 2009 г.

По итогам 2011 года транспортные предприятия Украины увеличили перевозки грузов на 7,4% - до 811,7 млн. тонн.