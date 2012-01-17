В Виннице с 23 февраля заработает новая схема общественного транспорта

В Виннице с 23 февраля заработает новая схема организации движения общественного транспорта.

Как сообщает департамент по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета, согласно этой схеме трамваи и троллейбусы будут двигаться по новому графику, а время их работы будет начинаться в 5:30 и заканчиваться в 24:00.

Суть нового подхода также заключается и в том, что маршрутные такси теперь будут интегрированы в единую систему организации пассажирских перевозок не как альтернатива автобусам, троллейбусам, трамваям, а как дополнительный вид транспорта. Это найдет отражение и в том, что маршрутные такси отныне будут отмечены номером с буквой «А» или «Б». Те маршруты, где сегодня они дублируют друг друга, будут сокращены; соответственно, уменьшится и численность маршрутных такси на дорогах города.

Для того, чтобы обеспечить единую координацию работы различных видов транспорта, Винницкое трамвайно-троллейбусное управление (ТТУ) заключает с перевозчикам соглашения о совместной деятельности и уже около 200 перевозчиков подали заявки на заключение таких договоров. ТТУ в свою очередь будет обеспечивать контроль состояния транспортных средств, медицинское обследование водителей перед выходом на маршрут, контроль за соблюдением графика и качества обслуживания, оказывать другие услуги перевозчикам.

Одновременно на маршрутах увеличится количество троллейбусов и трамваев (их сегодня выходит на линию лишь 60%), возрастет их эксплуатационная скорость и точность соблюдения графиков - сегодня троллейбусы и автобусы теряют много времени из-за тех заторах, которые создают маршрутные такси на остановках.

Мэр Винницы Владимир ГРОЙСМАН убежден, что введение новой схемы - это необходимый шаг на пути создания в городе современной качественной системы организации пассажирских перевозок общественным транспортом.

По его словам, «Создание единой сети перевозок также дает возможность начать работу по внедрению различных вариантов единого электронного билета на все виды транспорта, а также онлайн-информирования о графике движения транспорта через электронные табло на остановках - так, как это работает в европейских городах».

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2011 года исполнительный комитет Винницкого городского совета утвердил новую схему движения маршрутных такси.