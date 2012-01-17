Автотранспорт увеличил грузоперевозки на 12,6%, пассажироперевозки уменьшил на 3,3%

Предприятия автомобильного транспорта Украины, с учетом перевозок физическими лицами - предпринимателями, в январе-декабре 2011 года увеличили перевозки грузов на 12,6% - до 178,3 млн. тонн.

Как сообщает Государственная служба статистики Украины, грузооборот автомобильного транспорта в 2011 году снизился на 0,9% по сравнению с 2010 годом - до 38,439 млрд. т/км.

Кроме того, Госстат сообщает, что пассажирские перевозки автомобильным транспортом в 2011 году сократились на 3,3% по сравнению с 2010 годом - до 3,6 млрд. пассажиров. Пассажирооборот автотранспорта снизился на 2,3% - до 51,396 млн. пасс./км.

При этом перевозки пассажиров автотранспортом физических лиц-предпринимателей снизились на 8,6%.

Справка УНИАН. По итогам 2010 года предприятия автотранспорта (с учетом перевозок физическими лицами - предпринимателями) перевезли 158,2 млн. тонн грузов - на 12,8% больше, чем за 2009 г., грузооборот автопредприятий вырос на 13,8% - до 38,7 млрд. т/км.

По итогам 2011 года транспортные предприятия Украины увеличили перевозки грузов на 7,4% - до 811,7 млн. тонн, перевозки пассажиров выросли на 1,9% - до 7 млрд. пассажиров.