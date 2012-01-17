Авиакомпания Finnair с марта прекращает полеты в Украину

Финская авиакомпания Finnair с 11 марта прекратит рейсы в Киев из-за их убыточности.

Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, также Finnair с 1 марта 2012 года прекратит полеты в Штутгарт (Германия) и Каияни (Финляндия).

«Эти маршруты были убыточными уже в течение достаточно длительного времени даже при нашей новой привлекательной модели ценообразования», - отмечает вице-президент по глобальным продажам Петри ШААФ.

Справка УНИАН. Finnair - крупнейшая финская авиакомпания.

Finnair открыла рейсы в Киев из Хельсинки c 2006 года и осуществляла их из международного аэропорта «Борисполь».