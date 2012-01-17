"Укразлизныця" просит зернотрейдеров планомерно использовать грузовые вагоны

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины (Укразлизныця) просит зернотрейдеров планомерно организовывать работу по использованию грузовых вагонов-зерновозов для предотвращения дефицита и выполнения обязательств по поставкам зерна.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", размещенном на сайте ведомства.

«Укрзализныця просит зернотрейдеров планомерно организовывать работу по использованию зерновозов, поскольку в последние годы сложилась негативная тенденция, при которой в первой декаде месяца заявки на вагоны составляют 500-600 единиц в сутки, а во второй половине месяца зернотрейдеры требуют зерновозов втрое больше», - говорится в сообщении.

Ведомство также отмечает, что «компании своевременно не предоставляют планы по погрузке зерна», в связи с чем "Укрзализныце" довольно сложно равномерно использовать имеющийся парк зерновозов (около 11,5 тыс. единиц), чтобы полностью удовлетворить заявки на перевозку".

«В праздничные дни и выходные объемы погрузки резко уменьшаются до 50%. К тому же часто зерновозы сверх нормы простаивают в портах в ожидании выгрузки на судно», - говорится в сообщении Укрзализныци.

По данным ведомства, с начала 2012 года (за 16 дней января) погружено 11,985 тыс. вагонов зерна. В том числе на экспорт в направлении портов погружено 10,168 тыс. вагонов (670,7 тыс. тонн), а на внутренний рынок — 1,817 тыс. вагонов (105,9 тыс. тонн).

Средняя ежесуточная погрузка составляет 779 вагонов в сутки, что превышает прошлогодний показатель за соответствующий период почти второе.

Напомним, что 16 января Украинская зерновая ассоциация (УЗА) заявила, что "Укрзализныця" не выполняет заявки по подаче зерновозов, что тормозит темпы экспорта зерна.