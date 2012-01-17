Стоимость железнодорожных билетов в международном сообщении не изменится

Стоимость железнодорожных билетов в международном сообщении не вырастет, сообщает Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины (Укрзализныця).

"Укрзализныця" отмечает, что с 22 декабря 2011 года вступил в силу приказ Министерства инфраструктуры Украины о внесении изменений в тарифы на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом в международном сообщении, которым с 6 января 2012 года железнодорожный тариф в сообщении с государствами СНГ и странами Балтии повышается на 20%.

Однако с этой же даты вступают в силу изменения в Налоговый кодекс Украины, согласно которым этот вид перевозок облагается налогом по нулевой ставке, поэтому стоимость билетов не изменится.

«Для пассажиров стоимость билета на проезд в международном сообщении остается неизменной, поскольку с этой же даты в соответствии с Налоговым кодексом Украины этот вид перевозок облагается налогом по нулевой ставке. Ранее НДС на проезд железнодорожным транспортом в международном сообщении составлял 20%», - говорится в сообщении "Укрзализныци".

По информации ведомства, до вступления в силу приказа стоимость билета в купейном вагоне поезда № 6 Киев — Москва (без комиссионного сбора) составляла 931,94 грн., после вступления в силу приказа билет на эту же дату стоит 928,32 грн.

«Уменьшение стоимости вызвано изменением курса гривни к швейцарскому франку, так как согласно приказу тарифы утверждены в тарифной валюте - швейцарском франке», - сообщает "Укрзализныця".