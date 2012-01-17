"Укрзализныця" опровергает информацию о преференциях в получении зерновозов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины (Укрзализныця) опровергает информацию о предоставлении преференций на получение зерновозов компании «Хлеб Инвестбуд».

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении "Укрзализныци".

«Распространенная в СМИ информация о том, что "Укрзализныця" предоставляет преференции на получение зерновозов компании "Хлеб Инвестбуд", не соответствует действительности», — говорится в заявлении ведомства.

По информации заместителя начальника главного управления перевозок "Укрзализныци" Петра ЛИМАРЧУКА, в частности, в декабре 2011 году ежесуточно "Укрзализныця" нагружала 1,026 тыс. вагонов зерна, при этом "Хлеб Инвестбуду" предоставлялось 133 вагона, или около 15% от общих объемов "Укрзализныци".

Кроме того, ведомство отмечает некорректную трактовку содержания оперативного приказа № 35 от 2 декабря.

«Это не значит, что вагоны предоставлялись только одной компании в обход других. В отдельные дни, согласно письмам грузоотправителей, для доукомплектования грузов, например, на судно, прибывшее в порт и находящееся под погрузкой, вагоны оперативно подаются любым компаниям для быстрой загрузки судна. Это делается для того, чтобы не было скопления заполненных зерном вагонов в портах, не возникало задержек с возвратом зерновозов», - говорится в сообщении "Укрзализныци".

Как сообщал УНИАН, 16 января Украинская зерновая ассоциация заявила, что "Укрзализныця" не выполняет заявки зернотрейдеров на поставки вагонов-зерновозов, что тормозит темпы экспорта зерна, а также, согласно приказу №35, отдает приоритетное право на подачу зерновозов по дополнительным заявкам компании «Хлеб Инвестбуд».