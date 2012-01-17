Железные дороги в 2011 году оздоровили 4837 пассажирских вагонов

В 2011 году на вагоноремонтных заводах и депо Украины разными видами ремонта было оздоровлено 4837 пассажирских вагона.

Как сообщает Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця», в частности, деповским ремонтом было оздоровлено 3456 вагонов. Стоимость ремонта составила 7,5 тыс. грн. за вагон.

Капитальным ремонт первого объема было оздоровлено 1,089 тыс. вагонов. Стоимость ремонта составила около 159 тыс. грн. за вагон.

Капитальным ремонтом второго объема было оздоровлено 235 вагонов. Стоимость ремонта составила около 685 тыс. грн. за вагон.

Капитально-восстановительным ремонтом было оздоровлено 57 вагонов. Стоимость ремонта составила от 4-6 млн. грн. за вагон.

Справка УНИАН. Деповской ремонт вагона (ДП) - выполняется раз в 2 года или после 300 тыс. км пробега. Капитальный ремонт первого объема (КР-1) - выполняется раз в 5 лет, капитальный ремонт второго объема (КР-2) выполняется после 20 лет эксплуатации вагона. Капитально-восстановительный ремонт (КВР) выполняется после 28 лет эксплуатации вагона.