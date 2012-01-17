Дата-центр ВОЛЯ в рамках акции предлагает серверы улучшенной конфигурации

Дата-центр ВОЛЯ запустил десятую акцию из серии Limited Edition, согласно которой абонентам дата-центра предлагаются на отдельных тарифных планах серверы улучшенной конфигурации с более мощным процессором.

Об этом сообщила УНИАН руководитель отдела по связям с общественностью компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

По ее данным, акционные изменения коснулись самых востребованных тарифных планов. В частности, на тарифном плане «Старт» (стоимость 299 грн./мес.) предлагаются серверы с процессором Intel Atom вместо стандартного сервера на базе VIA C3, на тарифном плане «Бизнес» (699 грн./мес.) предлагается высокопроизводительный сервер Intel Pentium Dual-Core E5400 вместо стандартного сервера на базе Intel Atom. На тарифном плане «Профи» (999 грн./мес.) абонентам предлагаются серверы с процессором Intel Xeon вместо стандартного сервера Intel Pentium G6950. Акция действует до исчерпания партии акционных серверов.

Как отметила руководитель отдела корпоративных продаж ВОЛИ Ирина СТЕЛЬМАХ, данная акция,как и прежде, позволит существующим абонентам дата-центра обновить парк предоставляемого оборудования «без перехода на большие по цене тарифы», а новые абоненты «получат преимущество в аппаратной части тарифного плана без дополнительных расходов из своего бюджета».

Напомним, что в декабре дата-центр ВОЛЯ предложил уникальный тарифный план «VDS-Универсал» всего за 99 грн./мес., который предполагает предоставление минимальной конфигурации виртуального сервера, с возможностью планомерного увеличения необходимой абоненту конфигурации по принципу конструктора тарифного плана. Это предложение обеспечивает абонентам гибкое решение с доступным порогом входа; при этом пользователи смогут развивать свои проекты, постепенно наращивая конфигурацию сервера. Данный тарифный план особенно актуален для начинающих интернет-проектов, для малого и среднего бизнеса и для тех компаний, которые только выходят на рынок Украины.

Справка УНИАН. Дата-центр ВОЛЯ – подразделение компании ВОЛЯ, которое занимается предоставлением хостинга серверов (аппаратный хостинг, сollocation/колокейшн, выделенный сервер (dedicated), виртуальный сервер (VPS, VDS)) – размещением сервера на специально оборудованной технической площадке и подключением его к сети Интернет.

ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером, предоставляющим комплексную мультисервисную услугу, которая включает информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерная и голосовая связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.