В Тернополе с февраля общественный транспорт будет контролировать GPS-навигация

В Тернополе с февраля этого года намерены ввести контроль движения общественного транспорта с помощью GPS-навигации.

Как сообщил руководитель группы по введению системы GPS-навигации на общественном транспорте Тернополя, директор КП «Тернопольгорэлектротранс» Андрей МАСТЮХ, программа, которая будет отслеживать движение транспорта и выполнять аналитическую обработку данных относительно движения троллейбусов и автобусов на маршруте, будет запущена до конца января. Также сейчас продолжается процесс оборудования общественного транспорта города GPS-навигаторами.

Как ранее сообщил городской голова Тернополя Сергей НАДАЛ, сейчас данными устройствами уже оборудовано 30% общественного транспорта города.

«Для коммунальных перевозчиков эти устройства мы покупаем за бюджетные деньги, частники их устанавливают за собственные средства. Им эти устройства также выгодны, ведь они могут контролировать своего водителя, чтобы тот не допустил самовольного съезда с маршрута», – отметил С. НАДАЛ.

В свою очередь управление транспорта сможет контролировать четкость выполнения графика перевозчиками, благодаря чему планируется разгрузить остановки в час пик, а также обеспечить полноценное функционирование социальных маршрутов.

«А еще жители города дома или в офисе смогут посмотреть в Интернете, где именно находится тот или иной транспорт, который им необходим, и выходить из дома именно тогда, когда он будет приближаться к их остановке. То есть людям не придется, скажем, мерзнуть лишний раз», – сказал С. НАДАЛ.

По словам А. МАСТЮХА, программу, которая будет отслеживать движение общественного транспорта, можно будет совместить с бухгалтерской программой «1С Бухгалтерия», которая позволит автоматически насчитывать зарплату водителям и кондукторам за фактически отработанное время и километраж.

Как сообщал УНИАН, в Кировограде началось испытание системы GPS-навигации на троллейбусах и автобусах большой вместимости.