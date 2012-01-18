ЗАЗ в 2011 году увеличил выпуск автомобилей на 34%

Крупнейший в Украине производитель легковых автомобилей ПАО «Запорожский автомобилестроительный завод» (ЗАЗ, г. Запорожье) в 2011 году увеличил выпуск автомобилей по сравнению с 2010 г. более, чем на треть – до 60 862 штук.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе завода, в январе-декабре 2011 года на ПАО «ЗАЗ» было произведено 60 862 автомобиля, что на 33,86% больше показателя производства 2010 года, на протяжении которого ПАО «ЗАЗ» выпустило 45 465 автомобилей.

Среди автомобилей, произведенных Запорожским автозаводом в 2011 году, 7 авто - ЗАЗ, 2 342 - ВАЗ, 24 086 - CHANCE, 8 394 – Sens, 10 850 – Lanos и 910 - Ланос – фургон.

ЗАЗ Forza в 2011 году выпущено 4 318 шт., А13 - 5 882, Chevrolet - 524, KIA - 2 957, ТАТА – 292.

Также в январе-декабре 2011 г. ПАО «ЗАЗ» выпустило 300 автобусов.

По данным пресс-службы завода, экспорт авто производства ПАО «ЗАЗ» в 2011 году по сравнению с 2010 г. увеличился более, чем на 40%: с 21 717 до 30 590 автомобилей.

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