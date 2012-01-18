Дорога Новгород-Северский - Бирино перекрыта из-за аварии на мосту через Десну
16:10, 18 января 2012Транспорт/Связь
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Из-за аварийной ситуации на наплавном мосту через реку Десна 18 января перекрыто движение всех видов транспорта по автомобильной дороге местного значения О 251303 Новгород-Северский — Бирино в Черниговской области.
Как сообщает УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры, проезд от Новгород-Северского до сел Бирино, Подгорное, Прокоповна осуществляется через город Шостка Сумской области.
Авария на мосту возникла из-за резкого нарастания ледовой нагрузки, вследствие чего были разорваны стопорные канаты и наплавной мост был снесен вниз по течению.
Ведутся восстановительные работы.
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