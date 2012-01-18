Дорога Новгород-Северский - Бирино перекрыта из-за аварии на мосту через Десну

Из-за аварийной ситуации на наплавном мосту через реку Десна 18 января перекрыто движение всех видов транспорта по автомобильной дороге местного значения О 251303 Новгород-Северский — Бирино в Черниговской области.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры, проезд от Новгород-Северского до сел Бирино, Подгорное, Прокоповна осуществляется через город Шостка Сумской области.

Авария на мосту возникла из-за резкого нарастания ледовой нагрузки, вследствие чего были разорваны стопорные канаты и наплавной мост был снесен вниз по течению.

Ведутся восстановительные работы.