МАУ с 14 февраля возобновит рейсы по маршруту «Харьков-Киев»

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) возобновит выполнение рейсов по маршруту «Харьков - Киев (Борисполь) - Харьков».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе группы DCH, реализующей проекты к Евро-2012 в Харькове, выполнение рейсов возобновляется с 14 февраля 2012 года.

В настоящее время уполномоченным авиаперевозчиком на указанном направлении является компания «Аэросвит», а полеты согласно заключенному договору выполняет компания «Днеправиа». Перевозки осуществляются ежедневно 3 раза в день воздушными судами Saab-340 и Embraer-145.

Авиакомпания МАУ будет выполнять полеты в партнерстве с авиакомпаниями «Аэросвит» и «Авиалинии Антонова» ежедневно, 3 раза в день, на воздушных судах «Ан-148» и «Boeing-737» с двумя классами обслуживания - бизнес и эконом. Стоимость авиабилетов сохранится на прежнем уровне.

«Харьков является одним из очень перспективных направлений внутренних авиаперевозок, - прокомментировала планы освоения нового маршрута корпоративный пресс-секретарь авиакомпании МАУ Евгения САЦКАЯ. - Дополнительным фактором его привлекательности является современная инфраструктура Международного аэропорта «Харьков», которая полностью удовлетворяет требования наших корпоративных стандартов. Пропускные возможности реконструированных терминального и аэродромного комплекса позволяют аэропорту обслуживать не только пассажиров из Харькова и Харьковской области, но и из близлежащих регионов - как украинских, так и российских».

Напомним, компания «Международные авиалинии Украины» 30 октября открыла новый авиарейс по маршруту Харьков - Киев - Харьков.

Однако через неделю в связи с введением временных ограничений по длине взлетно-посадочной полосы аэропорта «Харьков» (с 9 ноября из-за проведения технических работ длина взлетно-посадочной полосы аэропорта была временно сокращена до 1,5 тыс. метров) МАУ временно приостановила выполнение регулярных рейсов между Харьковом и Киевом до окончания работ на ВПП харьковского аэропорта.

Новая ВПП Международного аэропорта «Харьков» приняла первые рейсы 29 ноября 2011 года.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Харьков» - один из ключевых объектов столицы Слобожанщины, реконструируемых в рамках подготовки к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года. Проект стартовал 1 апреля 2008 года, когда компания «Нью Системс АМ» (группа DCH, владелец - известный украинский бизнесмен, генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012, Александр ЯРОСЛАВСКИЙ) выиграла конкурс на долгосрочную аренду целостного имущественного комплекса харьковского аэропорта.

Реконструкция Международного аэропорта «Харьков» осуществляется в формате частно-государственного партнерства. Общая сумма инвестиций А.ЯРОСЛАВСКОГО в проект составляет 107,2 млн. долл. (аэровокзальный комплекс и прилегающая территория). Сумма финансирования, выделенного из государственного бюджета на реконструкцию аэродромного комплекса (включая строительство аэродромно-диспетчерский башни) - 191,3 млн. долл.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания. 100% акций компании находятся в частной собственности.

Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.

Флот МАУ состоит из 20 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800».

Авиакомпания соединяет Украину с более чем 40 столицами и ключевыми городами Европы, Азии, Африки и СНГ.