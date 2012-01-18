В период новогодних праздников пассажиры вернули 10% купленных билетов - ЛЖД

В период новогодних и рождественских праздников с 25 декабря 2011 года до 9 января 2012 года пассажиры ежесуточно возвращали около 10% приобретенных железнодорожных билетов.

Об этом сообщает Львовская железная дорога.

«В период пиковых праздничных перевозок на Львовской железной дороге фиксировали ежесуточно возврат билетов на уровне от 6 до 12%», - говорится в сообщении ЛЖД, размещенном на сайте предприятия.

ЛЖД отмечает, что возврат билетов позволял обеспечивать наличие свободных мест в поездах в праздничный период.

Всего по данным ЛЖД, с 25 декабря 2011 года до 9 января 2012 в кассах ЛЖД реализовали 287,847 тыс. билетов. За тот же период пассажиры вернули 26,896 билетов, что составляет 9,34%.

Максимальный возврат билетов был зафиксирован ЛЖД 29 декабря 2011 года, когда пассажиры вернули 2,475 тыс. купленных билетов (12,69%). 30 декабря билеты вернули 1916 пассажиров (10%), 31 декабря 2011 - 1168 пассажиров (9,61% купленных билетов), 1 января 2012 года — 862 билета (9,7% купленных в этот день билетов).

Перед Рождеством, 5 января 2012 года, пассажиры вернули в кассы 8,7% билетов, 6 января - 9,5% билетов.

Напомним, что Юго-Западная железная дорога сообщала, что в предновогодние дни киевляне массово возвращали билеты на железнодорожные поезда. В частности, 30 декабря в кассы железнодорожного вокзала Киев-Пассажирский возвратили около 2,5 тыс. билетов, что в 4 раза превышает среднесуточную статистику, поэтому количество свободных мест в поездах на популярные направления постоянно растет.