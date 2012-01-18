Средняя зарплата железнодорожников на ЛЖД выросла до 3210 грн.

Средняя зарплата на Львовской железной дороге (ЛЖД) в 2011 году выросла на 16,8% по сравнению с 2010 годом - до 3210 грн.

Как сообщает ЛЖД, на оплату труда железнодорожников вместе с начислениями Единого социального взноса ЛЖД направила 3 млрд.грн или 43% от всех расходов дороги.

Также ЛЖД сообщает, что в 2012 году дорога планирует увеличить зарплату на 19%.

Социальные статьи получат финансирование на уровне 2011 года.