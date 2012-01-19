Кабмин передаст ВР на ратификацию соглашение с Марокко о морском торговом судоходстве

Кабинет министров Украины 18 января 2012 года принял распоряжение о представлении на ратификацию Верховной Радой Украины Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Королевства Марокко о морском торговом судоходстве.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры, указанное Соглашение было подписано сторонами еще 7 декабря 2009 года в г. Рабат (Королевство Марокко).

Соглашение подписано с целью урегулирования и развития взаимоотношений между Украиной и Марокко в сфере торгового судоходства.

Соглашение предусматривает взаимное признание сторонами, в частности, судовых документов, подтверждающих национальную принадлежность судов, и других судовых документов, выданных или признаваемых одной из сторон.

Также будут признаваться удостоверения личности моряка, выданные соответствующими компетентными органами сторон.

Кроме того, Королевство Марокко обеспечит украинским судам в своих портах и территориальных морях под своей суверенной юрисдикцией такое же отношение, как и к своим собственным судам, занятым в международных перевозках. Это касается вопросов свободного доступа в порты, использования портов для загрузки и разгрузки грузов и для посадки/высадки пассажиров, осуществления обычных коммерческих операций и пользования услугами мореплавания.

Кроме того, такой же принцип будет действовать и по вопросам начисления портовых сборов и налогов.

Аналогичные обязательства в отношении судов Королевства Марокко берет на себя и Украина.

Кроме того, государства в рамках своего законодательства будут способствовать привлечению собственных судоходных компаний и других предприятий, работающих в сфере морского торгового судоходства, в развитие всех возможных форм сотрудничества, в частности в сфере морского образования, портовых услуг, предотвращения загрязнения морской среды и спасания на море.